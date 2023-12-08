الإذاعية أمينة صبري: صفوت الشريف صاحب اختياري رئيسة لـ«صوت العرب»

قالت الإذاعية أمينة صبري رئيسة إذاعة صوت العرب السابقة، إنها لم تنتقل لأي إذاعة أخرى منذ عملها في صوت العرب.

وأوضحت أمينة صبري، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الإعلامي الكبير الراحل حمدي الكنيسي، هو من أبلغها بتعيينيها رئيسة لإذاعة صوت العرب، بعد أن اختارها صفوت الشريف لهذا المنصب.

وأكدت أمينة صبري أن الإعلامي الكبير الراحل أمين بسيوني، اجتمع معنا بعد مقاطعة العرب لمصر عقب توقيعها اتفاقية السلام، وطلب التعامل مع العرب ثقافيا؛ لأن الثقافة عامل مشترك عكس السياسة.