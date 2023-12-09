أحمد سليمان بعد تعافي الونش | منتظرينك بشدة في الملعب

يواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء التدريبات التأهيلية، على هامش التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية.

وكتب احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك عبر فيسبوك "حمدلله على السلامة لمدافعنا الكبير محمود الونش بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة.. سلامات يا ونش ومنتظرينك بشدة في الملعب"

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.