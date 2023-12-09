استطلاع: أغلب الأمريكيون يعارضون سياسة بايدن تجاه حرب غزة

أظهرت استطلاعات جديدة للرأي أجراها مركز بيو للأبحاث ونشرت الجمعة، أن ثلث الأمريكيين فقط يوافقون على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة ما بين 27 نوفمبر والثالث من ديسمبر، حيث أبدى 46% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما رفضهم سياسة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في حين وافق 19% منهم عليها، وسط تعاطف متزايد بين الشباب تجاه الفلسطينيين.

وعارض 51% من الجمهوريين المستطلعة آراؤهم طريقة بايدن في التعامل مع الحرب، بينما وافق عليها 28%.

من جهتهم، كان الديمقراطيون أكثر انقساما؛ إذ وافق 44% من المستطلعة آراؤهم على طريقة بايدن في التعامل مع الحرب، بينما عارض طريقته 33%، في حين كان 22% غير متأكدين من مواقفهم.

وبحسب موقع بوليتيكو الذي أورد الخبر فإن "هذه علامة مشؤومة بالنسبة لبايدن مع اقتراب الانتخابات".