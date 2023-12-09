صرف الإسكندرية: استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة ومتوقع سقوط أمطار رعدية

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على فترات متقطعة.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق ومتفاوتة الشدة في مناطق آخرى وسط أجواء شتوية شديدة البرودة واصوات الرعد واضواء البرق من صباح اليوم.

وأجري اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي، كما تفقد سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر علي المواطنين.

وأشار "نافع" انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

وشدد علي المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.