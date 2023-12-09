وزير الأوقاف: إقبال غير مسبوق على أئمتنا للتجديد أو طلب الإيفاد في الخارج

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم سيتم انعقادها افتتاحا وختاما في مركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد في دار القرآن الكريم.

وأضاف جمعة ، خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقرر انعقادها 23 ديسمبر لمدة أربعة أيام، و لدينا الان كم كبير جدا من طلبات الإفاد للخارج وهذا إن دل فإنما يعكس ثقل ومهارات أئمتنا وجودة حفظ القرآن واتقانه والثقل العلمي لهم.

وأوضح جمعة ، أن معظم مراكز الثقافة الإسلامية التي أوفدنا لها أئمتنا العام الماضي طلبوا التجديد لهم على نفقتهم الخاصة، لافتا إلى أن هذا الأمر يسعدنا ويشرح صدورنا لأن أئمتنا يثبتون أنهم على قدر المسئولية.



وفي وقت سابق أكد وزير الأوقاف، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وإن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.

وأضاف جمعة : على كل منا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.