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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الولادة القيصرية.. أرقام كارثية و3 محافظات في الصدارة| تفاصيل

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية

 قال الدكتور عمرو حسن ، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن خفض المعدلات العالمية لوفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة  يعد أحد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهدف الصحة الجيدة والرفاه.


 وأضاف أنه طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية،  تم تصنيف جمهورية مصر العربية كأكبر سادس دولة على مستوى العالم من حيث خفض معدل وفيات الأمهات، في الفترة ما بين 2000-2020 مشيرا إلى أن مصر تعمل  على خفض نسب وفيات الأمهات من خلال رفع كفاءات الكوادر الطبية وتدريبهم على الإرشادات والأدوات الطبية وكذلك تطوير المبادئ التوجيهية المبنية على الأدلة والبيانات

 ونصح حسن السيدات الحوامل بالمتابعة الدورية بما لا يقل عن 8 زيارات حتى الولادة، وكذلك الكشف المبكر والعلاج عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين و الولادة في منشأة طبية مرخصة موضحاًانه على الرغم من التقدم الكبير إلا أنه ما زال هناك الكثير لتحقيقه، خاصة وأن معظم الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة تحدث لأسباب يمكن منعها أو علاجها   ونحن هنا لا نتحدث فقط عن إحصائيات وأرقام، ولكن نتحدث عن أمهات وزوجات وأخوات وصديقات وننظر إلى كل حالة وفاة كان يمكن تجنبها كمأساة.

وترجع معظم أسباب وفيات الأمهات إلى مضاعفات الحمل والولادة مثل النزيف الحاد، ارتفاع ضغط الدم والعدوى والظروف المرضية المسبقة.

نسبة الولادة القيصرية في مصر طبقا لنتائج المسح السكاني 

سنة 2000 : 10 % 

سنة 2008 : 27.6 % 

سنة 2014 : 51.8 % ( مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد جمهورية الدومينيكان و البرازيل )

سنة 2021 : 72.2 % 

( مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا )

 من سنة 2000 الي 2008 ، الولادة القيصرية زادت اكثر من الضعف ( من 10% الي حوالي 28 % ) 

من سنة 2000 الي 2014 ، الولادة القيصرية زادت اكثر من 5 اضعاف ( من 10% الي حوالي 52 %)

من سنة 2000 الي 2021 ، الولادة القيصرية زادت اكثر من 7 اضعاف ( من 10% الي حوالي 72 %)

أعلي ٣ محافظات في نسبة الولادة القيصرية: 

١ )بورسعيد : 91.3%

٢) كفر الشيخ : 88.4%

٣ )الغربية : 84.3%

 وبلغت نسبة الولادات القيصرية في المنشآت الصحية الحكومية 63% مقابل 81% في المنشآت الصحية الخاصة.

 

    
  
 
    
 

 

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