اليونيسيف تدق ناقوس الخطر..الوضع في غزة كارثي والأطفال يشربون مياها غير صالحة

أكدت منظمة اليونيسيف أن الوضع في غزة كارثي نتيجة القصف وعدد ضحاياه من الأطفال يقدر بالآلاف.

وذكرت المنظمة الأممية- بحسب وسائل إعلام فلسطينية - أن أطفال غزة يشربون مياها غير صالحة الشرب لافتة الي ان هناك تقارير عن شربهم مياه البحر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أكد أن هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".

وجاءت تصريحات غوتيريش قبيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.