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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعاون مع عمرو دياب.. موعد جنازة الملحن وليد جويد

وليد جويد
وليد جويد

كشف أحد أصدقاء الملحن الراحل وليد جويد عن موعد مراسم تشييع الجثمان وذلك بعد وفاته اليوم داخل إحدى المستشفيات. 

وقال أحد أصدقاء وليد جويد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : وليد جويد فى ذمة الله صلاة الجنازة بمسجد المطافى بالإسماعيلية عقب صلاة العصر والعزاء قاصر على المقابر. 

وليد جويد

توفى الملحن وليد جويد وهو ما أعلنت عنه ابنته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم تعلن عن موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وحرص عدد من أصدقاء الملحن وليد جويد أن تنعيه عبر السوشيال ميديا منها الموزع توما والشاعر محمد عاطف.

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وليد جويد 

وقد قدم وليد جويد عديد من الألحان حيث تعاون مع عدد من المطربين الكبار ولعل من أبرزهم عمرو دياب وتامر عاشور وكان سببا في نجاح أغنية عمرو دياب الشهيرة "كنت في بالى" في 2018 والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند والأكثر استماعا.

أغنية الهضبة عمرو دياب "كنت في بالى" كلمات الشاعر نادر عبدالله ولحن وليد جويد وتوزيع أسامة الهندي وحققت المركز الأول طبقا لمحرك البحث جوجل، متفوقة على جميع الأغنيات التي تم طرحها في نفس التوقيت، بما في ذلك أغنية شيرين عبد الوهاب التي صورتها فيديو كليب وطرحتها بعنوان "نساي" كلمات الشاعر تامر حسين ولحن تامر على وتوزيع النابلسي حيث حلت في المركز الثاني.

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