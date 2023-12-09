قسم الصدر بطب الأزهر يحصد المركز الأول على الجامعات المصرية ويفوز بكأس وميدالية ذهبية

حقق فريق قسم الأمراض الصدرية بكلية طب البنين بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد حليمة، القائم بعمل رئيس القسم، فوزًا مشرفًا على مستوى أقسام الأمراض الصدرية بكليات الطب بالجامعات المصرية؛ صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة، تأكيدًا على تميز وريادة قطاع الطب في جامعة الأزهر جنبًا إلى جنب مع التميز في قطاع أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون.

وأوضح أبو الغيط، أن هذا التمثيل المشرف يؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح، ويؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية في جامعة الأزهر، ويعزز مكانة الطبيب الأزهري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف عميد الكلية ، أن فريق طب بنين الأزهر بالقاهرة فاز بالمركز الأول، وحصل على كأس السوبر والميدالية الذهبية في نهائي كأس أقسام الصدر على مستوى جامعات مصر Broncho cup 2023 بعد تفوقهم علي فريق كلية طب عين شمس، الذي تم ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للشعب الهوائية.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المسابقة يتم تنظيمها سنويًّا من خلال الجمعية المصرية للشعب الهوائية بنظام دوري وتصفيات بين الفرق المشاركة على مدار العام وصولًا للنهائي، ويشارك في كل فريق نخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصدر بجامعات مصر.

ضم فريق قسم الأمراض الصدرية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الدكتور أحمد بشير الكوتش ، والدكتور عمر عبد الخالق منسق الفريق، إضافة إلى كل من :

د. أحمد بشير. مدرس

د.عمر عبد الخالق . مدرس

د.مصطفي رضا مدرس مساعد

د. إسلام عسران مدرس مساعد

د.عماد خميس مدرس مساعد

د.احمد عادل مدرس مساعد

د.اسلام عزت مدرس مساعد

د.ابراهيم السيد مدرس مساعد

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كلية معتمدة دوليًّا؛ حيث حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.