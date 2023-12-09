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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يهنئ البطل محمد حمزة لفوزه بفضية كأس العالم لسلاح الشيش باليابان

صدى البلد

القاهرة في 9 ديسمبر/أ ش أ/ حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تهنئة البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح، بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش ببطولة كأس العالم، المقامة خلال الفترة من (7 - 11) ديسمبر الجاري، بمدينة توكونامي باليابان. 


وأعرب صبحي - في تصريح اليوم /السبت/ - عن سعادته الكبيرة، بالإنجازات التي يحققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف هؤلاء الشباب لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، من أجل رفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.


وأثنى وزير الشباب والرياضة على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مقدماً التهنئة للاتحاد المصري للسلاح على هذه الإنجازات المتتالية في لعبة السلاح بمختلف المحافل الدولية.


كان البطل المصري محمد حمزة استطاع الفوز في دور الـ64 على بطل المجر (15 - 6)، وفي دور الـ 32 فاز على بطل الصين (15 - 9)، وفي دور الـ16 فاز على بطل اليابان (15 - 7)، وفي دور الـ 8 فاز على بطل هونج كونج (15 - 8)، وفاز على بطل إيطاليا (15 - 13) في قبل النهائي.
 

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