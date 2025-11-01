محافظ الإسماعيلية يهنئ اللَّجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي

دقام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتقديم التهنئة للَّجنة المؤقتة المُشَكَّلة بقرار وزير الشباب والرياضة لإدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة الأستاذ الدكتور طارق رحمي، وذلك بمقر النادي الإسماعيلي بحضور الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

واستهل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللقاء بتقديم التهنئة للجنة متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم، والوصول بالنادي الإسماعيلي العريق لبر الأمان.

وأكد محافظ الإسماعيلية على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة النادي الإسماعيلي.

من جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي رئيس اللجنة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه للنادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، متمنيًا استمرار الدعم والتعاون المشترك لخدمة النادي الإسماعيلي.