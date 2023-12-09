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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نظام 90.50.30| استشاري علاج سمنة يوضح فاعلية نظام الكيتو الجديد للتخسيس

الكيتو دايت
الكيتو دايت

أكد الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، ظهور نوع جديد من الكيتو دايت يعتمد على نسبة كبيرة من الدهون ونسبة كبيرة من البروتينات ونسبة من الكربوهيدرات.

وقال ساري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنه يجب اتباع هذا النظام الغذائي على طريقة 90 - 30 - 50،  فإن نسبة 90% تمثل  نسبة الكربوهيدرات فى هذا النظام، واحتياجات الجسم من الطعام 3 أساسيات والباقي معادن ومياه.

 

وأضاف أن نسبة 60% من الجسم من المياه، وخمس الجسم يتكون من البروتينات، ويستمد الجسم الطاقة من الدهون والكربوهيدرات وتتمثل في السلطة والخضار والكربوهيدرات.

وتابع: “الوجبة يجب أن تكون عبارة عن الكربوهيدرات والتى منها أنواع بسيطة وأنواع مركبة”.

وأوضح أن 30% تتمثل في البروتين، والدهون 50% فهناك دهون مشبعة وأحادية ومتعددة غير مشبعة، لافتا إلى أنه يجب تناول دهون نباتية وغير مشبعة أو الحصول عليها من الفاكهة.

الكيتو دايت الدهون البروتينات الكربوهايدرات استشاري التغذية

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