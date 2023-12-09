بطريقة مختلفة.. وصفة عمل العجة من الشيف نهلة القاضي

عرضت الشيف نهلة القاضي، من خلال برنامج آكلة العيلة، المذاع على فضائية صدى البلد، طريقة عمل العجة.

المقادير:

١٢ بيضة + ارز+ كسبرة + ٣ بصلة كبيرة + كوب ونصف مياة+ بيكنج بودر+ دقيق+ ملح+ شطة+كمون.

طريقة العمل:

يتم بشر وتحمير البصل في الزيت حتي يصل للون الأصفر الغامق، ثم وضع كوب ونصف من المياه الساخنة، ثم يتم وضع فنجان من الأرز بعد غسله على البصل ويتم تسويتهم جيدا، ثم اضافة معلقتين كبار من الدقيق ومعلقة كبيرة من البكنج بودر وتقلبيهم جيدا بالمياه الفاترة، ثم ضرب البيض جيدا ويتم وضع ملح وفلفل على البيض.