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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ أحداث رمسيس

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

عاقبت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، متهم في إعادة إجراءات محاكمته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس" بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

أحداث رمسيس المستشار هشام بركات المشدد 10 سنوات السجن المشدد مركز الإصلاح والتأهيل بدر

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