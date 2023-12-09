ليفربول ضد كريستال بالاس .. محمد صلاح يدرك التعادل لـ الريدز

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل للريدز في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي وذلك على أرضية ستاد «سيلهرست بارك».

وتمكن النجم الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل للريدز في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، وذلك في الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني.

ويحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً اليوم السبت، على مضيفه فريق كريستال بالاس، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.