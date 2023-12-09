الفيتو الأمريكي|مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

رصدت فضائية dmc بنشرة الأخبار، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، تقرير عن فشل المجلس الأمن الدولى في التصويت على قرار لوقف اطلاث النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق النقد الفيتو فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار وقف إطلاق فوري للنار بغزة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش وجه رسالة الى مجلس الأمن استخدم فيها المادة ٩٩ من ميثاق المنظمة الأممية التى تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملفا يمكن ان يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر في أول تفعيل لها منذ عقود.



لكن الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقد الفيتو في مجلس الأمن أكدت معارضتها لوقف النار.