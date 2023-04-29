أنطونيو جوتيريش: هناك جهات صعدت المواجهة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تصريح نقلته فضائية العربية، أن هناك جهات صعدت المواجهة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وأوضح غوتيريش، متسائلا: "لماذا تحدث هذه الامور فجأة، إلا إذا كان الأمر خارج عن نطاق الطرفين المتصارعين وقد تكون هناك أطراف خارجية، تحفز وتؤجج من أجل هذا الصراع، لاننا كنا قد وصلنا إلى مرحلة مفصلية للتوصل إلى اتفاق يأخذنا إلى حكومة ديمقراطية مدنية".

وأكد غوتيريش، خلال تقرير بثته قناة العربية، أن الأمم المتحدة، ستواصل العمل للوصول إلى حل لأزمة السودان، مضيفا أن الحرب ليست بين البرهان وحميدتي، وأنما أزمة تمس الجميع.

وأضاف أنطونيو:" أعتقد أنه يجب فعل كل شيئ من أجل خلق ظروف مواتية من أجل تحويل الامور إلى واقع والجمع بين الجنرال “برهان” والجنرال" حميدتي" وأيضا التحدث إلى أطراف اخري، فهذه ليست مسألة جنرالين فحسب، بل مسألة شعب يطمح إلى قيادة سياسية مدنية.

وأشار التقرير، إلى أن غوتيريش تحدث عن مخاوفه من انزلاق السودان لصراع عرقي خطير وتفاقم مشاكل البلاد الأقتصادية، داعيا البرهان وحميدتي، للاستماع الى الدول بمحيطهم، فقد كانت هناك قدرة ناجحة للقادة الأفارقة على معالجة الصراعات المعقدة ونأمل أن يحدث ذلك.