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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ القاهرة : مقار لجان الانتخابات الرئاسية جاهزة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تم اقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها بالمحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا ولمدة ٣ أيام

وأكدت محافظ القاهرة خلال الاجتماع من الانتهاء من كافة الأعمال التنسيقية  بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية  .

وشدد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين .

وطالب بضرورة الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدالاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأضاف أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

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