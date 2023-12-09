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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضيق بالتنفس.. انتشار "الميكوبلازما الرئوية" في الصين يعيد إلى الأذهان أزمة كورونا

الميكوبلازما الرئوية
الميكوبلازما الرئوية بالصين

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن مرض الميكوبلازما الرئوية المنتشر بالصين ليس متوجدا في مصر نهائيا ولا يوجد منه حالات نهائيا رغم أنه فيروس وميكروب قديم.

وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية ،لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية dmc، ان الحالات المنتشرة في كل موسم هي الانفلونزا الموسمية، والبرد المعتاد ولا يوجد ميكروبلازما.

  فيروسات انتهازية

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن الصين تحديدا ينتشر فيها الميكروبلازما الرئوية نظرا لان الصين كانت تطبق الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء فترة كورونا خلال الثلاث سنوات الماضية وبالفعل لم تنتشر العدوات التنفسية في الفترات السابقة، ولكن فجأة حدث نوع من الانفتاح المفاجئ، فأجسادهم لا تتعرض للاجواء الخارجية مما يقلل من المناعة تماما، وبالتالي اصيبوا بالميكروبات التى نادرا ما تصيب الإنسان وهي تسمي فيروسات انتهازية.

وتابع ان الصين نفت وجود انتشار لاي نوع من الالتهابات الرئوية زاعمين انها معتاد وجودها سنويا وهذا ليس وباء جديد.

وأكمل ، أن فكرة المنع الجسدي التام وعدم تعرض الجسم للعالم الآخر فهذا ليس أمرا طبيا، ولكن الصحيح هو اخذ التطعيم والتعرض البسيط للجو الآخر، وهذا الفيرس الميكوبلازما من اعراضه الزكام والرشح مع نوع من الالتهاب الرئوى وصعوبة في التنفس وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا ان هذا الميكروب له علاج وهو غير قابل للتحور والانتشار.

الميكوبلازما الرئوية الصين الإنفلونزا الموسيمية مصر فيرس

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