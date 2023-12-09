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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركلات الترجيح.. زمالك 2005 يهزم الأهلي في بطولة الجمهورية

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على الأهلي، بركلات الترجيح، بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، على ملعب حلمي زامورا، في مقر النادي، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الجمهورية للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة.  

أحرز ركلات الزمالك كل من: “أنس وائل، أحمد مجدي، محمد السيد، يوسف أحمد حسن”.  

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم : عمار ياسر.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، و محمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملاً للمهمات.

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