استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي وسط غزة

أفادت الإذاعة الفلسطينية، بأن 40 شخصًا على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، استشهد نحو 16500 مواطن في القطاع بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وجرح أكثر من 42 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

ويواجه مجمع الناصر الطبي في جنوب غزة تحديات هائلة، بحسب ما أفاد به مدير عام المستشفى د. عاطف الحوت. إن المنشأة، التي تعاني بالفعل من الضغط بسبب تدفق المرضى، تجد نفسها الآن تفقد السيطرة في مواجهة الأزمة المتصاعدة.

وكشف الدكتور الحوت، في تصريح لسكاي نيوز البريطانية، أن المستشفى يواجه عدداً كبيراً من المصابين، وأن الوضع وصل إلى حد أن المنشأة تكافح لإدارة التدفق المتزايد. ومن القضايا الحاسمة التي أبرزها المدير العام الانتظار الطويل للتدخلات الجراحية الذي يواجهه العديد من المرضى، حيث تمتد بعض الحالات على مدى عدة أيام.

وأكد الدكتور الحوت: "لقد فقدنا السيطرة أمام العدد الكبير من الإصابات التي تضرب المجمع"، مسلطاً الضوء على التحديات العميقة التي يمثلها الارتفاع الهائل في الإصابات.