موظف بجهاز مهم وخضع لقلب مفتوح| أحمد حلمي يبكي في وداع شقيقه.. تفاصيل وكواليس جمعتهما

وفاة شقيق أحمد حلمي.. فقد الفنان أحمد حلمي شقيقه الأكبر خالد حلمي، وذلك صباح يوم أمس الجمعة 8 من ديسمبر الجاري، لتسيطر مشاعر الحزن علي الفنان أحمد حلمي عقب رحيل شقيقه.

وكان قد نعي الفنان أحمد حلمي، شقيقه الأكبر خالد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب أحمد حلمي: "توفي الي رحمة الله اخويا/ خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر نسألكم الدعاء".

أحمد حلمي ينعي شقيقة الأكبر

سبب وفاة شقيق أحمد حلمي

وتصدر اسم الفنان أحمد حلمي محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب رحيل شقيقه الأكبر خالد حلمي، وتساءل العديد من محبي الفنان أحمد حلمي عن من هو الشقيق الأكبر لأحمد حلمي وما سبب وفاته.

ووفقًا للمصادر، فإن سبب وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي، بسبب معاناته من مرض القلب، وكان قد خضع مؤخرًا خالد حلمي، الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي، لعملية قلب مفتوح، وأصيب خالد بأزمة قلبية توفي علي أثرها.