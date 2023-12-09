الجامعات تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. كليات القاهرة تكشف عن تفاصيل نظام عقدها

آثار القاهرة: نظام مماثل لامتحانات العام الماضي

حقوق القاهرة: امتحانات بابل شيت ما عدا لطلاب الفرقة الأولي

إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

تستعد الجامعات المصرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتضع كليات جامعة القاهرة، اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024، بكافة الطرق للحفاظ على سلامة الطلاب و صحتهم و انتهاء موسم الامتحانات بشكل طبيعى .

كشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لطلاب الكلية عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة إن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، سوف تكون بنظام مماثلا لامتحانات العام الماضي.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقال الدكتور محمد سامح، انه في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات برجاء العلم أنه قد تم مناقشة نظام الامتحان النهائي في اجتماع مجلس الكلية وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية.

وأشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الي أن قد تقرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت للفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وتطبيق نظام المقالي على الفرقة الأولى للعام الحالي 2023-2024 وما يليها من فرق فى الأعوام القادمة.

إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

وعلى جانب آخر أعلنت الكليات تطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الاعتذارات عن أداء الامتحانات.

- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بمستشفى الجامعة.

- يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاؤه، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين .

- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .

- حالات الوضع المفاجأة للطالبات .

- حالات حوادث الطرق والحوادث العامة .

- الحوادث الطبيعية .

- الحالات المفاجئة .

وفي إطار متصل أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب على الموقع الرسمى للكلية ، على أن تعقد امتحانات الدراسات العليا يوم الخميس 4 يناير القادم ، حضوريا بالكلية .

تستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024م، 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

ستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.

جدير بالذكر انه نظم مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ندوة توعوية للطلاب من ذوي القدرات الخاصة لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وجاءت الندوة تحت شعار (انزل شارك .. مصر هي الأهم)، والتي قدمها الدكتور أيمن السعدني بكلية الحقوق، والدكتور جيهان المنياوي المشرف الى مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، حيث تم توعية الطلاب بمفهوم المواطنة والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها جزء من السمات الأخلاقية التي تسعى جامعة القاهرة لبثها في نفوس الطلاب، والتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.