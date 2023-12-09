بثلاثية نظيفة.. بورنموث يهزم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق بورنموث فوزا كبيرا على مضيفه مانشستر يونايتد 3-0 على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية بورنموث دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة، وفيليب بيلينج في الدقيقة 68 ، وماركوس سينيسي في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس.

الشوط الأول

افتتح بورنموث التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل كوك عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها سولانكي بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وأتى رد اليونايتد في الدقيقة الثامنة، بارتقاء ماجواير لعرضية مسددا رأسية، أبعدها نيتو إلى ركنية.

وعاد بورنموث للمحاولة في الدقيقة 16، بتسديدة أرضية من تافيرنير من داخل المنطقة، أمسك بها أونانا.

وبحث سولانكي عن إضافة الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 28، بالارتقاء لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 35 سدد تافيرنير كرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى.

ورد عليه مارسيال بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة أرضية من على حدود المنطقة، أمسك بها نيتو بسهولة.

وتعاطف القائم مع مانشستر يونايتد في الدقيقة 40، بتصديه لتسديدة أرضية من سولانكي من داخل المنطقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وسيطر اليونايتد على مجريات الأمور في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، لكن أتت محاولته الأولى على المرمى في الدقيقة 60، برأسية من ماكتوميناي أمسك بها نيتو.

وتلقى دالوت بينية من أنتوني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67، وبدلا من التمرير إلى هويلوند إلى جانبه، فضل التسديد لتمر تسديدته إلى جوار القائم.

وعاقب بورنموث اليونايتد بعدها مباشرة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68، بارتقاء بيلينج لعرضية من تافيرنير، ليسدد رأسية مميزة سكنت الشباك.

وحاول اليونايتد العودة في أجواء اللقاء وتقليص الفارق في الدقيقة 70، بتمريرة من جارناتشو داخل منطقة ال6 ياردات، تابعها ماكتوميناي بتسديدة مرت إلى جوار القائم.

وأطلق بورنموث رصاصة الرحمة على اليونايتد بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 73، بارتقاء سينيسي لعرضية من ركنية، مسددا رأسية سكنت شباك أونانا الذي اكتفى بمشاهدتها.

وسجل بورنموث الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر واتارا، قبل أن تلغيه تقنية الفار لوجود لمسة يد، لينتهي اللقاء بفوز بورنموث 3-0.