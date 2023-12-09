عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فناربخشة يفوز على بشكتاش ويتصدر الدوري التركي

فناربخشة
فناربخشة

تمكن فريق فناربخشة من الفوز على مضيفه بشكتاش 3-1، في قمة منافسات الجولة 15 من الدوري التركي لكرة القدم.

وبهذا الفوز استعاد فناربخشة صدارة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن جالطة سراي، صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد بشكتاش عند 26 نقطة، في المركز الرابع.

وتقدم فناربخشة عن طريق إيدين دزيكو، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك أليكس تشامبرلين التعادل لبشكتاش، من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 63، سجل دوسان تاديتش الهدف الثاني لفناربخشة من ضربة جزاء، قبل أن يحرز سيباستيان شيمانسكي الهدف الثالث، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

فناربخشة فريق فناربخشة بشكتاش الدوري التركي لكرة القدم الدوري التركي ترتيب الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

موضوعات متعلقة

تشكيل الوداد الرسمي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

الهزيمة الأثقل منذ 2000.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

أهلي جدة يسقط في فخ التعادل أمام الرائد بالدوري السعودي

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس بالدوري الإسباني

زيزو يحقق رقما قاريا مع الزمالك بعد هدفه في ساجرادا الأنجولي

بثلاثية نظيفة.. بورنموث يهزم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية

العلامة الكاملة.. الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي ويبتعد بصدارة مجموعته بالكونفيدرالية

ترشيحاتنا

الحبس سنة عقوبة استعمال القوة لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

زيزو وشيكابالا.. مدرب ساجرادا يكشف أسباب الخسارة أمام الزمالك في الكونفدرالية

إعلام فلسطيني : قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على جباليا بشمال غزة

متخفيا ضمن قافلة إنسانية.. قناة عبرية تزعم: السنوار فرّ من شمال غزة بداية الحرب

غزة تحت القصف.. غارات جوية تشل جهود إزالة الأنقاض

تحالف الأحزاب المصرية: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعطي أمانا للمواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

تغير الصوت والسعال بينها.. علامات غير متوقعة تكشف السرطان في مراحله الأولى

توب هاف ستومك.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

فيديو

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين

حققت 20 بطولة متنوعة.. من هي حسناء النادي الأهلي التي تصدرت التريند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ