فناربخشة يفوز على بشكتاش ويتصدر الدوري التركي

تمكن فريق فناربخشة من الفوز على مضيفه بشكتاش 3-1، في قمة منافسات الجولة 15 من الدوري التركي لكرة القدم.

وبهذا الفوز استعاد فناربخشة صدارة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن جالطة سراي، صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد بشكتاش عند 26 نقطة، في المركز الرابع.

وتقدم فناربخشة عن طريق إيدين دزيكو، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك أليكس تشامبرلين التعادل لبشكتاش، من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 63، سجل دوسان تاديتش الهدف الثاني لفناربخشة من ضربة جزاء، قبل أن يحرز سيباستيان شيمانسكي الهدف الثالث، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.