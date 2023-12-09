طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق شهي

تعد الكبدة البلدي من أكثر الأكلات الشهية التي يحبها الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن للأسف، غالبا ما يكن مذاقها في المحلات أجمل من المنزل.

طريقة عمل الكبدة البلدي

ونعرض لكم طريقة عمل الكبدة البلدي ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكبدة البلدي بالطماطم

كبدة بلدي

طماطم

بصل

فلفل حار

فلفل ألوان

ثوم

خل

ليمون

ملح

فلفل أسود

شطة

بهارات

كمون

زيت

عباد الشمس

طريقة عمل الكبدة البلدي

* شوحي الكبدة البلدي في حلة بها ماء مغلي على النار مع الملح والخل حتى تصبح أفتح فى اللون ثم قطعيها شرائح رفيعة جدا.

* فى طاسة بها زيت شوحى البصل والفلفل الحار والفلفل الألوان والطماطم والكبدة.

* أضيفي البهارات والكمون والشطة والليمون والملح والفلفل الأسود على الكبدة، وقلبيهم جيدا، واتركيهم حتى النضج.