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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم سامح مهران.. هؤلاء هم الفائزون بجائزة صلاح القصب في أيام قرطاج

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لجائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 عن أسماء المتوّجين بالجائزة في نسختها الخامسة في إطار الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية بحضور المخرج المسرحي العراقي صلاح القصب ومؤسسها الدكتور رياض السكران.

وأسندت الجائزة هذا العام إلى شخصيات مسرحية عربية مميزة سجلت حضورا فارقا واستثنائيا في المشهد المسرحي العربي وهو ما يعدّ من أهم المعايير التي تتّبعها لجنة إسناد الجائزة التي تضمّ فنانين ونقاد مسرحيين اتّفقوا على تتويج كل من:
الممثّلة التونسية القديرة منى نور الدّين
الدكتور والمؤلّف المسرحي المصري سامح مهران
الممثّل والمخرج المسرحي الفلسطيني حكيم حرب


وتحتفي جائزة صلاح قصب هذا العام بمرور 5 سنوات على إطلاقها منذ العام 2018 على خشبة أيام قرطاج المسرحية لتكرّم سنويا رائدي المسرح من العالم العربي.

وأفاد الأمين العام للجائزة الدكتور رياض السكران أن الجائزة أتمت إيداع ملف تسجيلها لدي منظمة اليونسكو.

ويعدّ المسرحي العراقي صلاح القصب (1945) الذاكرة الحية لأيام قرطاج المسرحية التي يواكبها ويحضرها منذ دورتها الأولى في العام 1983 ليكون المسرحي الوحيد الذي لم يغب عن فعاليات الأيام على مدى 40 عاما و24 دورة تواليا.

ويعتبر صلاح القصب رائدا لمسرح الصورة في العالم العربي من خلال عمله كأستاذ لمادة الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ، ومن أبرز مؤلّفاته: مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، وسيناريوهات صورية، وكيمياء الصورة، والتجريب في المسرح الصوري، وفلسفة الكوانتم في مسرح الصورة، والاشتغالات الفيزياصورية في مسرح الصورة.

وشارك القصب في العديد من المؤتمرات والندوات الفكرية العربية والعالمية وحاز جوائز وتكريمات عدّة في العراق وخارجه.

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