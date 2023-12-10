يتسبب في العمى.. حقيقة تأثير لقاح كورونا على صحة البشر

بدأ الحديث يتكرر من جديد حول فيروس كورونا، حيث اتهم الكثيرون المصل المضاد بالتسبب في أمراض وتداعيات منها العمى إلا أنّه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم الادعاء بأن لقاحات كورونا يمكن أن تسبب فقدان البصر.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاحات كورونا هي خفيفة وتشمل الألم والاحمرار والتورم في موقع الحقن، والصداع، والتعب، وآلام العضلات، والحمى.



ورفضت محكمة ألمانية دعوى لرجل ادعى أنه فقد البصر في عينه اليمنى، بعد تلقيه لقاح "بيونتيك-فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وطالب الرجل البالغ من العمر 58 عاما بتعويض قدره 150 ألف يورو من شركة "بيونتيك" عن جميع الأضرار المادية وغير المادية، حسب ما أوردت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" على موقعها الإلكتروني.



وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع مثل هذا النوع من القضايا في ألمانيا.



أيضا، ليست المرة الأولى التي ترفض محكمة ألمانية قبول النظر فيها بدعوى "عدم توافر الأسباب الموجبة".

القضية الأخيرة، لم تحقق فيها محكمة روتويل الإقليمية في مسألة ما إذا كان لقاح "بيونتيك" قد تسبب في العمى، بل رأت أن متطلبات رفع القضية لم يتم استيفاؤها.

وكان يتعين على المدعي، حسب المحكمة، أن يثبت حدوث أخطاء في عملية ترخيص اللقاح أو أن النتائج العلمية الجديدة أدت إلى تغيير في تقييم نسبة الفوائد إلى المخاطر.