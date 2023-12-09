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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمره 7 أشهر| شاهد.. أصغر شهيد فلسطيني أخرج من بطن أمه

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم السبت، فيديو يظهر أصغر جنين شهيد في غزة "7 أشهر" أُخرج من بطن أمه الفلسطينية آسيا عبد الوهاب التي ارتقت في قصف صهيوني مساء اليوم.

وأفادت إذاعة الاقصى ، بسقوط شهداء وجرحى في استهداف طائرات الاحتلال لعمارة سكنية لعائلة ماضي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بجوار عمارة التركماني قرب مدخل النصيرات وسط قطاع غزة.

أفادت قناة فلسطين اليوم ، اليوم السبت، بأن قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفوا نساء حوامل عند وصولهن لمشفى كمال عدوان شمالي قطاع  غزة.

وقال تلفزيون فلسطين ، في وقت سابق من اليوم ، بحصار قوات الاحتلال إسرائيلية  للنازحين الذين لجأوا لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حصار مدرسة خليفة شمال قطاع غزة، واعتقل مجموعة من الشباب الفلسطيني النازحين ويجبرهم على خلع ملابسهم.

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، عن خوضها لاشتباكات ومعارك ضارية مع قوات إسرائيلية غرب مخيم جباليا.

وقصفت كتائب القسام مجدداً تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقصفت  كتائب القسام  مستوطنة كيبوتس "ماغين"، وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقةٍ صاروخية.


وفي اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس.

ونشرت القسام صورة بعنوان "دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء". وأعلنت في بيان صادر، في وقت سابق، أنها دكت "تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون وقصفت كيبوتس مجين برشقةٍ صاروخية."

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