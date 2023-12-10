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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق رسميًا Vivo Y36i ببطارية 5000 مللي أمبير ومعالج قوي

هاتف فيفو Vivo Y36i
هاتف فيفو Vivo Y36i

أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف vivo Y36i المميز لمحدودي الدخل، بمعالج قوي من شركة ميديا تيك، وكذلك بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. 

 

وتم تصميم هاتف فيفو Vivo Y36i بشاشة من نوع LCD، قياس 6.56 بوصة، مع جودة عرض +HD، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز. 

 

وبالنسبة لعشاق التصوير، يقدم هاتف فيفو Vivo Y36i كاميرا أساسية في الخلف مزودة بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، بحسب GSMArena.  

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y36i على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير يدعم الشحن بقوة 15 وات، كما يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. 

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y36i على معالج من نوع Dimensity 6020 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي  سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، مع بنظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS 3.0. 

 

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y36i بثلاثة ألوان، وسعر 170 دولارًا أمريكيًا، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة. 

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