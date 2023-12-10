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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القرار للفتاة.. هل الشخص المدمن يصلح للزواج؟

هل الزوج المدمن يصلح
هل الزوج المدمن يصلح للزواج

قرار الزواج مع شخص مدمن يعتبر قرارًا شخصيًا يتطلب تقييمًا دقيقًا ونظرة شاملة للعديد من العوامل، لا يوجد إجابة محددة لهذا السؤال، حيث يعتمد ذلك على الظروف الفردية والعلاقة الشخصية بين الأفراد المعنيين، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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هل الزوج المدمن يصلح للزواج

من الجدير بالذكر أن الإدمان على المواد الطبية أو السلوكيات الضارة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الفرد والعلاقة الزوجية، يجب أن يكون الشخص المدمن مستعدًا للالتزام ببرامج العلاج والتعافي والعمل على تغيير نمط حياته، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الشريك إلى فهم ودعم وتحمل الصعاب.

إذا كان الشخص المدمن يعمل بجد على الانتعاش والتعافي، ويتلقى الدعم اللازم من الأفراد المحيطين به، فقد يكون الزواج ممكنًا ومع ذلك، يجب أن يتم تقييم العلاقة ككل، بما في ذلك الثقة والاحترام والتواصل الفعال، للتأكد من أنها صحية ومتوازنة.

من الضروري أيضًا أن يكون لديك دعم شامل، بما في ذلك الدعم المهني والاجتماعي، لمساعدتك في التعامل مع التحديات والضغوط التي قد تنشأ من العلاقة مع شخص مدمن.

لا تنسَ أن هذا قرار شخصي يجب أن يتم اتخاذه بناءً على تقييمك الشخصي للظروف والعلاقة، قد يكون من المفيد طلب النصيحة من أشخاص موثوقين مثل أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، أو البحث عن المساعدة من مستشار زواج أو مختص في العلاقات العائلية للحصول على وجهة نظر محايدة ومساعدة إضافية.

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