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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد البطارخ…

- تحتوى على مزيج مثالي من المعادن والفيتامينات التي تحتاجها العيون، خاصة فيتامين أ الذي يساعد على الحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الأمراض المختلفة.
- يساعد تناولها بكميات معتدلة وبانتظام على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.
- تحتوي على نسب عالية جدًا من أحماض أوميجا ٣ وأحماض أوميجا ٦، والتي تساعد على تقوية القلب بشكل ملحوظ. 
- تحافظ على المستويات الطبيعية لضغط الدم وتحمى من تصلب الشرايين.
- تقوية العظام والأسنان.
- تقوية الدماغ والحماية من مرض الزهايمر.
- تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.
- تعزيز جهاز المناعة وتدعيمه.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تصلب الشرايين تعزيز جهاز المناعة

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