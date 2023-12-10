تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد البطارخ…
- تحتوى على مزيج مثالي من المعادن والفيتامينات التي تحتاجها العيون، خاصة فيتامين أ الذي يساعد على الحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الأمراض المختلفة.
- يساعد تناولها بكميات معتدلة وبانتظام على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.
- تحتوي على نسب عالية جدًا من أحماض أوميجا ٣ وأحماض أوميجا ٦، والتي تساعد على تقوية القلب بشكل ملحوظ.
- تحافظ على المستويات الطبيعية لضغط الدم وتحمى من تصلب الشرايين.
- تقوية العظام والأسنان.
- تقوية الدماغ والحماية من مرض الزهايمر.
- تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.
- تعزيز جهاز المناعة وتدعيمه.