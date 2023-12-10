بالرقم القومي.. استعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

استعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الموقع الإلكتروني التي اتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يبحث ملايين المصريين عن لجانهم الانتخابيهم .

ويمكن الاستعلام عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية برقمك القومى ، عبر الدخول على الموقع الألكتروني للهيئة الوطنية إضغط هنا لمعرفة لجنتك الانتخابية .

إستعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

