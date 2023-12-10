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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شخصية لن تتكرر.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب معجزة ودرس لكل شاب|فيديو

عمرو أديب ومحمد صلاح
عمرو أديب ومحمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب، على أداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

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وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مين كان يصدق إن محمد صلاح يوصل للمرحلة دي"، لافتا: "محمد صلاح نموذج مثالي للمصري العربي المسلم اللي يشرف".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "محمد صلاح كل سنة يكون أفضل من السنة اللي قبلها، التزام غير طبيعي وجدية مذهله، وشخص محترم ومحبوب".

وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "صلاح لن يتكرر، محدش هيعرف يقرب من محمد صلاح"، معقبا: "محمد صلاح لاعب معجزة، وغير طبيعي، ودرس لأي شاب عايز يوصل".

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