عمرها أقدم من إسرائيل واستشهدت على يد قناص إسرائيلي..قصة هادية أشهر عجوز بالوطن العربي

خطفت العجوز ذات العيون الخضراء قلوب من شاهدوا الفيديو الخاص بها، وذلك بسبب إطلالتها خفيفة الظل، لكن النهاية كانت مؤلمة على يد قناص إسرائيلي.

هادية

مقتل هادية علي يد قناص إسرائيلي

أفاد المصور الفلسطيني الذي أجرى معها المقابلة صالح الجعفراوي مقتل الحاجة هادية نصار على يد قناص إسرائيلي في قطاع غزة.

عمري أقدم من إسرائيل

الحاجة هادية صاحبة المقطع الشهير "عمري أقدم من إسرائيل" ولدت في عام 1944، قبل النكبة بـ4 سنوات، وخطفت السيدة ذات العيون الخضراء والملامح الجميلة قلوب الملايين، بعد حديثها مع المصور الفلسطيني.

وكتب المصور على صفحته في إنستغرام "يا حبيبتي يا حجتي، الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة، أنت اللي حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح".

عيوني خضرا

وكانت العجوز هادية نصار، قد ظهرت مع المصور الفلسطيني، الذي ذهب لزيارتها في المستشفى، وكانت حينها تتعالج من كسور في يديها وإصابة طفيفة في وجهها، وتجلس مع أحد أقاربها، متغزلًا بعينيها الجميلتين، قائلا: "جاي أطقس عليكي، عيونك زرق بتجنني وعسل" لترد عليه بخجل، قائلة إن عينيها خصراوين، ومن خلال المقطع عبر حديث طويل أخرج المصور شهادة ميلادها قائلا لها: "أنت اتولدتي سنة 44، يعني مواليد قبل النكبة، عمرك أقدم من الاحتلال الإسرائيلي".

متمسكة بالأرض

وتذكرت في الفيديو ذكرياتها قائلة: "كنت بخبز على الفرن الطين أكثر من 20 عاماً، مضيفة "فلسطين أرضنا، أنا متمسكة بالأرض، بلدي لو شحت عليا مريا وأهلي لو قسيوا عليا حناين".

هادية

إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 100 جندي بالعمى

فيما أشارت تلك المسؤولة إلى أن الجنود لم يرتدوا النظارات الواقية للعينين، ما قاد ذلك إلى عمى 100 جندي بنسبة 15% في إحدى العينين أو كلتيهما معا.

وأشارات القناة الإسرائيلية إلى أن مستشفى سوروكا، ثالث أكبر مستشفى إسرائيلي بالأراضي المحتلة، قام بجمع الأموال لشراء نظارات واقية وأعطوها للجنود في قطاع غزة، لكن هل تتسبب بالفعل غازات القنابل في الإصابة بفقدان العينين أو إحداهما، وللإجابة عن السؤال قال الدكتور شريف كراوية، رئيس معهد بحوث أمراض العيون: إن "الغازات السامة والكيميائية تتسبب في تغييرات تصيب قرنية العين، حيث القرنية هي النسيج الشفاف الذي ينفذ الضوء من خلاله وصولًا للعين، وقد يحدث عتامة بالفعل نتيجة تسمم العين بالغازات وتتطور الحالة حتى يفقد الشخص القدرة على الرؤية بالعين بشكل كامل أو جزئي، تلك هي الحالة الوحيد التي تتسبب في إصابة 100 فرد بالعمى".