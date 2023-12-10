بتتوتر كتير.. اكتشف طرق علاج الإجهاد العصبي

الإجهاد العصبي هو حالة شائعة يمكن أن تؤثر على جميع جوانب حياتك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية والنفسية .

هناك العديد من الطرق الفعالة لعلاج الإجهاد العصبي نعرض لكم أبرزها وفقا لموقع هيلث.

الطرق العشر لعلاج الإجهاد العصبي:

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

النوم ضروري لصحة جيدة بشكل عام، بما في ذلك إدارة الإجهاد العصبي وحاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني هو طريقة رائعة للتخلص من التوتر وتقليل التوتر وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي كل أسبوع.

تعلم تقنيات الاسترخاء:

تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج وهناك العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت أو في مكتبتك المحلية لمساعدتك في تعلم تقنيات الاسترخاء.

إدارة الوقت بشكل فعال:

إذا كنت تشعر بالضغط بسبب قلة الوقت، فحاول تعلم كيفية إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية وهناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدتك في ذلك، مثل الكتب والمقالات عبر الإنترنت.

الحصول على الدعم الاجتماعي:

التحدث إلى الأصدقاء والعائلة أو طلب المساعدة المهنية يمكن أن يساعدك في التعامل مع الإجهاد.

تغيير نظامك الغذائي:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في تحسين صحتك العامة وإدارة الإجهاد العصبي وتشمل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل التوتر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

الابتعاد عن الكحول والمخدرات:

الكحول والمخدرات قد تبدو وكأنها تساعد في تخفيف التوتر في البداية، لكنها في الواقع يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر في المدى الطويل.

الاعتناء بنفسك:

احرص على تخصيص بعض الوقت لنفسك كل يوم للاسترخاء والقيام بأشياء تستمتع بها ويمكن أن يساعدك ذلك على تقليل التوتر وتقليل الشعور بالضغط.

التحدث إلى معالج:

إذا كنت تعاني من الإجهاد الشديد أو الذي يؤثر على حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد التحدث إلى معالج.

يمكن أن يساعدك المعالج في تطوير استراتيجيات إدارة الإجهاد العصبي وتعلم كيفية التعامل مع المواقف المجهدة.

اطلب المساعدة المهنية:

إذا كنت تعاني من الإجهاد العصبي الشديد أو الذي يؤثر على حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد التحدث إلى معالج ويمكن أن يساعدك المعالج في تطوير استراتيجيات إدارة الإجهاد وتعلم كيفية التعامل مع المواقف المجهدة.