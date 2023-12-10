نقيب الإعلاميين: علينا رسم صورة مشرفة لمصر وقطع ألسنة المشككين

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك تطور وارتفاع ملحوظ بقوة في ارتفاع درجات الوعي لدى المواطن المصري كونتها عدة ظروف، أولها التوعية المستمرة من الدولة المصرية ووسائل الإعلام بخطر وحجم الشائعات التي تحيط بنا جميعا من كافة الاتجاهات.

وأوضح "سعدة"، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة الحياة، أن المواطن أصبح منتبه ومستشعر أن هناك خطر بشأن شائعات و هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار لدى الدولة المصرية وتشويه صورتها.

وناشد "سعدة"، المواطنين، قائلا: علينا أن نرسم جميعا صورة مشرفة لمصر ونقطع ألسنة المشككين خلال الـ 3 أيام المقبلة، لابد أن نكون جميعنا شركاء في الواجب الوطني تجاه دولتنا في نزولنا الانتخابات الرئاسية".

برهان على وطنيته

وشدد على الحرية في ممارسة كامل استحقاقات و امتيازات المواطن الدستورية لاختيار من الأصلح كرئيس جمهورية من 2024 إلى 2030، معقبا: "يجب على المواطن المصري في هذا التوقيت أن يبرهن على وطنيته وحبه لنفسه وعائلته ودولته وشكل هذه الدولة من خلال المشاركة والاصطفاف على لجان الانتخابات".