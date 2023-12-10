عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الإعلاميين: علينا رسم صورة مشرفة لمصر وقطع ألسنة المشككين

صدى البلد

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك تطور وارتفاع ملحوظ بقوة في ارتفاع درجات الوعي لدى المواطن المصري كونتها عدة ظروف، أولها التوعية المستمرة من الدولة المصرية ووسائل الإعلام بخطر وحجم الشائعات التي تحيط بنا جميعا من كافة الاتجاهات.

وأوضح "سعدة"، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة الحياة، أن المواطن أصبح منتبه ومستشعر أن هناك خطر بشأن شائعات و هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار لدى الدولة المصرية وتشويه صورتها.

وناشد "سعدة"، المواطنين، قائلا: علينا أن نرسم جميعا صورة مشرفة لمصر ونقطع ألسنة المشككين خلال الـ 3 أيام المقبلة، لابد أن نكون جميعنا شركاء في الواجب الوطني تجاه دولتنا في نزولنا الانتخابات الرئاسية".

برهان على وطنيته

وشدد على الحرية في ممارسة كامل استحقاقات و امتيازات المواطن الدستورية لاختيار من الأصلح كرئيس جمهورية من 2024 إلى 2030، معقبا: "يجب على المواطن المصري في هذا التوقيت أن يبرهن على وطنيته وحبه لنفسه وعائلته ودولته وشكل هذه الدولة من خلال المشاركة والاصطفاف على لجان الانتخابات". 

طارق سعدة نقيب الإعلاميين شائعات الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية لجان الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

10 ملايين مشترك في شهر.. إكس يعلن زيادة عدد متابعيه بطريقة غير مسبوقة

مدة المسح على الخفين وبداية وقته.. دار الإفتاء ترد

تنظم السكر فى الدم وتعزز القدرة الجنسية.. 20 فائدة لتناول الحلبة

الوطنية للانتخابات: المصريون في الخارج تحدوا المسافات وبرودة الطقس للمشاركة فى الانتخابات

رضا عبد العال: فيتوريا أهان تاريخ طارق حامد

برلماني: أعضاء التنسيقية تبنوا رؤى لتطوير الزراعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ