اختار اللي تختاره.. صابرين تحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قالت الفنانة صابرين، إنه منذ أيام ثورة 30 يونيو أصبح عندنا وعي وطني وسياسي وأخذنا بالنا من مكانتنا الهامة في العالم، والشعب عندما ينزل في الانتخابات الرئاسية بيثبت أننا على قلب رجل واحد.

وأوضحت صابرين، خلال مداخلتها ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة الحياة، أنه أصبح هناك وعي وطني للشأن الداخلي، معقبة: "في لحظة من اللحظات أصبح العالم جميعه يشيد بالشعب المصري بكل ما فيه".

رسالة للمواطنين

ووجهت صابرين رسالة للمواطنين: "اختار اللي تختاره لكن وقفتك في طابور الانتخابات يحافظ على أمنك وأمن بلدك".

