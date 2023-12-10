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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن استشهاد أحد مواطنيه مع جميع أفراد عائلته في غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية "استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة".

وذكرت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم السبت خبر "استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة".

وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة".

وقال السفير القضاة إنه "قد تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء".

يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن إحصاءاته الأولية تظهر أن إسرائيل قتلت أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع منذ بدء هجومها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

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