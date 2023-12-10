مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

قال تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إن عددا من الفتيات الأمريكيات تحولن إلى اعتناق الإسلام في ردة فعل منهن على العمليات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

فتايات امريكا

أمريكيات يعتنقن الإسلام بسبب حرب غزة

ونقلت الصحيفة تصريحات لإحدى اللواتي اعتنقن الإسلام تقول فيها، إن استخدام إسرائيل للقوة بلا هوادة في غزة ردا على هجمات حركة حماس كان حافزا لاعتناقها الإسلام، مؤكدة كذلك أنها كانت حافزا لها ولغيرها لإعلان تحولهن إلى الإسلام في مقاطع مصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

القرآن الكريم كتاب يناهض القمع

إحدى هؤلاء المتحولات نحو الإسلام تدعى ميجان رايس، البالغة من العمر 34 عاما من شيكاغو، في البداية استخدمت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة، ثم بعد ذلك بدأت تتعمق في القرآن، وتقول إنها وجدت صدى به مع قيمها، واصفة إياه بأنه مناهض للقمع، ومناصر للنسوية. وفي غضون شهر اعتنقت ميجان رايس الإسلام.

قصة أخرى لفتاة تدعى أليكس وقد اشترت مؤخرًا نسخة من القرآن الكريم وبدأت في تغطية شعرها عقب أحداث غزة، وشاركت تجاربها في فيديو نشرته على تيك توك، معبرة عن تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وقالت إن إسرائيل أغلقت جميع الاتصالات وتهاجم من البر والبحر والجو، منتقدة ما وصفته بالرأسمالية والاستعمار الغربي.

نوع من التمرد ضد الغرب

ووفق الصحيفة، يشير الخبراء إلى أنه بالنسبة للعديد من الشباب، فإن اختيار اعتناق الإسلام يُنظر إليه على أنه "التمرد بلغ ذروته ضد الغرب".

ويشير لورنزو فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، إلى أن "التمرد جزء من طبيعة الشباب".

ويؤكد الأكاديمي الأمريكية أنه في المشهد الحالي، يُنظر إلى التحول إلى الإسلام على أنه تمرد بشكل خاص، ومعاد للغرب، ومناهض للرأسمالية.