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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية الحضرية: حدائق الفسطاط تحولت لمستوى عالمي.. فيديو

حدائق الفسطاط
حدائق الفسطاط

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل في جميع أنواع العمران داخل المدن القائمة.

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وأضاف المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الصندوق يعمل على إحياء القاهرة التاريخية، ويعمل في المناطق التي كانت أسوأ ما تكون من حيث العمران".

 

وتابع: "لا نعمل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكن نتكامل معها"، موضحا: "منطقة حدائق الفسطاط مساحتها تصل إلى 500 فدان داخل القاهرة وكانت من أسوأ أماكن القاهرة وكانت مقلب للقمامة والمخلفات والنفايات".

 

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إلى أن "حدائق الفسطاط تحولت إلى مستوى عالمي، وتعتبر من أكبر حدائق العالم.. حولنا الفسيخ إلى شربات".

التنمية الحضرية

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