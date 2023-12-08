صندوق التنمية الحضرية: خطة أزمات لمواجهة الظروف الطارئة

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية: “لدينا خطة أزمات لمواجهة الظروف الطارئة، هناك لجان لمتابعة المشروعات بشكل دوري”.

وأضاف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، أن حدائق الفسطاط سيتم إنجازها فى عامين بدلا من خمس سنوات، موضحا أنه سيتم الإنتهاء من أغلب المشروعات نهاية العام الحالي.

وتابع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية: “نعمل خارج الصندوق لإيجاد قطع أراض نقيم عليها مشاريع، والمرحلة التي نعمل بها حاليا فى مشروع الواحة ليست مرحلة أولي ولكننا نسميها مرحلة عاجلة ونعمل فى 100 ألف وحدة وأنتهينا منهم فى أقل من عام ونصف”.