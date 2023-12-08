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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العربية لحقوق الإنسان : نعيش التجربة الـ40 في متابعة ومراقبة الانتخابات ببلداننا

علاء شلبى
علاء شلبى

قال علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنهم يعيشون التجربة رقم 40 في متابعة ومراقبة الانتخابات في البلدان العربية، ويتزامن بالصدفة فى العيد الأربعين لتأسيس المنظمة.

وأضاف علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان،خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن التركيز في تعزيز وحماية الحق في المشاركة في الحياة السياسية، موضحا أنه في وسط الأزمات الكبرى حول الإقليم نشاهد أن التجربة الانتخابية في عدد من الدول العربية بها استقرار أمر مهم جدا.

وتابع علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان،أن هذا قد يساعد في التقدم في ظل الظروف الصعبة، لافتا إلى أنه يتم اختيار عينة معبرة بها تنوع كافٍ وتم توسعتها هذه المرة لكي تشمل 15 محافظة بدلا من 8 محافظات.

علاء شلبي المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الانتخابات مراقبة الانتخابات

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