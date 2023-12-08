صندوق التنمية الحضرية: جمع القمامة إلكترونيا فى مشروع الواحة

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه سيتم جمع القمامة إلكترونيا فى مشروع الواحة، مشيرا إلى أن الدور الواحد فى عمارات الواحة يوجد به أربعة شقق.

وأضاف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن كل مشروع مختلف من محافظة إلى أخري، موضحا: “نراعي مستويات المجتمع”.

وتابع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية: “نعمل خارج الصندوق لإيجاد قطع أراض نقيم عليها مشاريع، والمرحلة التي نعمل بها حاليا فى مشروع الواحة ليست مرحلة أولي ولكننا نسميها مرحلة عاجلة ونعمل فى 100 ألف وحدة وأنتهينا منهم فى أقل من عام ونصف”.