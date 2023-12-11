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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات أذكار الصباح والمساء.. مجانية تماما وسهلة

أفضل تطبيقات أذكار
أفضل تطبيقات أذكار الصباح والمساء..مجانية تماما وسهلة

يبحث العديد من المسلمين عن تطبيقات تساعدهم على الالتزام بذكر الله تعالى في الصباح والمساء، حيث أن الأذكار لها فضل كبير في حياة المسلم، فهي تحميه من الشيطان وتجعله في ذمة الله تعالى.

 

وفيما يلي أفضل تطبيقات أذكار الصباح والمساء المجانية والسهلة الاستخدام:

 

1. تطبيق أذكار المسلم

يعد تطبيق أذكار المسلم من أشهر التطبيقات في مجال الأذكار، حيث يضم مجموعة كبيرة من الأذكار والأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، كما يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

2. تطبيق حصن المسلم

تطبيق حصن المسلم هو تطبيق آخر مميز للأذكار، حيث يضم أكثر من 300 دعاء وأذكار من القرآن الكريم والسنة النبوية، كما يتميز بوجود خاصية التذكير بالأذكار في أوقاتها المحددة.

3. تطبيق أذكار الصباح والمساء

تطبيق أذكار الصباح والمساء هو تطبيق بسيط وسهل الاستخدام، حيث يعرض الأذكار والأدعية الخاصة بالصباح والمساء بشكل مرتب وسهل الفهم.

4. تطبيق أذكار بصوت مشاري راشد العفاسي

تطبيق أذكار بصوت مشاري راشد العفاسي هو تطبيق مميز للأشخاص الذين يفضلون الاستماع للأذكار بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي، حيث يضم التطبيق مجموعة كبيرة من الأذكار والأدعية بصوت الشيخ العفاسي.

5. تطبيق أذكار بصوت ماهر المعيقلي

تطبيق أذكار بصوت ماهر المعيقلي هو تطبيق مشابه لتطبيق أذكار بصوت مشاري راشد العفاسي، حيث يضم مجموعة كبيرة من الأذكار والأدعية بصوت الشيخ ماهر المعيقلي.

جميع هذه التطبيقات مجانية وسهلة الاستخدام، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للجميع.

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