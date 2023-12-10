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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهداف وخدمات تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة|تفاصيل

الكشف عن الأنيميا
الكشف عن الأنيميا

تعد المبادرات الرئاسية في ملف الصحة والسكان، من أهم المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. 

ومن أهداف وخدمات تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية  مايلي :- 

كيف ساهمت المبادرات الرئاسية في توفير الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية للمصريين.. تقرير

100 يوم صحة: تقديم 107 آلاف خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات

  • إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف على الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.
  • وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم
    والتعليم الفني.
  • يتم تحويل الأطفال المصابين بالأنيميا أوالسمنة أو التقزم إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة.
  • تقوم وزارة الصحة بصرف العلاج بالمجان.
  • يتم تسليم الطلاب "كارت متابعة" لمتابعتهم دوريا والاطمئنان عليهم من خلال ٣٥٠ عيادة تأمين صحي


وتتواجد الحملة  في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ 


وزارة الصحة :  إصدار 333 ألفا و277 قرار علاج علي نفقة الدولة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 333 ألفا و277 قرار علاج علي نفقة الدولة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و828 مليونا و919 ألف جنيه، وذلك في إطار حملة «100 يوم صحة» على مستوى محافظات الجمهورية.

و يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين، منهم وتذليل أي معوقات قد تواجه حصول المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 322 ألفا و 344 مواطنا.

وشملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية)، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.

الصحة المبادرات الانيميا السمنة المدارس المسح الطبي

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