سعره 3700 جنيه فقط.. سامسونج تخفض سعر أحدث هواتفها

اطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy A05 الجديد في الهند منذ بضعة أسابيع، وهو بمثابة ترقية رئيسية لجهاز A04 ، ويتضمن ذلك شاشة FHD + أفضل مقاس 6.7 بوصة (أعلى من 6.5 بوصة HD +) ومعالج شركة ميدياتيك Helio G85 الأكثر قوة (مقابل Helio P35)، مع جودة الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية (أعلى من 30 إطارًا في الثانية)، إنه لا يزال هاتفًا يعمل بتقنية 4G، من أفضل الهواتف رخيصة السعر.

وتم تخفيض سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A05 إلى 10 آلاف روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري).



مواصفات Samsung Galaxy A05

• شاشة الهاتف Samsung Galaxy A05 تأتي من نوع PLS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 262 بيكسل لكل بوصة

• معالج ميدياتك Helio G85 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali-G52

• نظام تشغيل Android 13 مع واجهة One UI

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• مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1

• كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0

• كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

• يوجد فلاش LED مع الكاميرات الخلفية، وهي تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps

• الهاتف Samsung Galaxy A05 يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

• سماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع Mono

• الهاتف Samsung Galaxy A05 لا يدعم خاصية الـNFC

• بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 ويتم الشحن من خلال منفذ USB Type C

• ألوان الهاتف الأسود، الفضي والأخضر