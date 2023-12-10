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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتخابات الرئاسة 2024.. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالدقهلية|شاهد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت لجان الاقتراع  بمحافظة الدقهلية بدء توافد الناخبين فى الدقائق الأولى من فتح باب الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية .

وحرص الناخبون على التواجد تمام لجان الاقتراع قبل فتح باب الاقتراع والذى بدأ فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى التاسعه مساءً لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية  4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 665 مقر انتخابي وهم  ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.

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التاسعة مساء الجمعيات الزراعية الشباب والأندية الرياضية الوحدات المحلية انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ انتخابات رئاسة الجمهورية رئيس جمهورية مصر العربية لمعاهد الأزهرية

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