كامل الوزير: صوتي لمن حمل الأمانة وحفظ أمن بلده.. فيديو

مصر تمر بظروف وتحديات صعبة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المصريين يرسمون مشهدا رائعا اليوم في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن هناك حشودا وطوابير أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.



وأضاف "كامل الوزير" خلال لقائه مع قناة صدى البلد، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصري شعب واع وهو من يقرر مصيره بيده، لافتا إلى أن الشعب هو من سيقول الكلمة في الانتخابات الرئاسية.



وأوضح وزير النقل، أنه أدلى بصوته لمن حمل الأمانة وحفظ مصر وأمنها القومي، وعمل على تطوير البنية الأساسية لبلده ومن يملك الخطة الطموحة للارتقاء بها، لمن خلص بلده من الإرهاب الأسود البغيض، من طهر سيناء من الإرهاب، من قاد بلده في ظروف حالكة.

مصر تمر بظروف وتحديات صعبة



وشدد الفريق كامل الوزير على أن مصر تمر بظروف وتحديات صعبة، موضحا أن المصريين لديهم الوعي الكامل للوقوف مع الدولة لعبور هذه الأزمات، والانتخابات عرس ديمقراطي للمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الرئاسي والتعبير عن الرأي.

