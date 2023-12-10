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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب

أدلى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية - اليوم الأحد- بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد وكيل أول مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري ، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدي وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

كما وجه المستشار أحمد سعد الدين التحية للهيئة الوطنية للانتخابات  على حسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

 

المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب
المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب
وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته
وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الانتخابات الرئاسية

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